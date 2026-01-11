Sakarya'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 12 Ocak 2026 Pazartesi Sakarya'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
11.01.2026 - 23:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor. Sakarya'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Sakarya'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanmalar nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 12 Ocak tarihinde 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Valilik kararı doğrultusunda, okulların tatil edildiği gün kamu kurumlarında çalışan malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

