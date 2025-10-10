GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSakarya'da acı kaza! İki jandarma personeli şehit oldu
HaberlerGündem Haberleri Sakarya'da acı kaza! İki jandarma personeli şehit oldu

Sakarya'da acı kaza! İki jandarma personeli şehit oldu

10.10.2025 - 13:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serhat YILMAZ/AKYAZI (Sakarya), (DHA)-

Sakarya'da acı kaza! İki jandarma personeli şehit oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sivil jandarma aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada, 2 jandarma personeli şehit olurken, diğer araçtaki 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu üst geçidinde meydana geldi. Göreve giden personelin içinde bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Sakaryada acı kaza İki jandarma personeli şehit oldu

Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde jandarma aracındaki ismi öğrenilemeyen 2 personelin şehit olduğu belirlendi. Diğer araçta yaralanan 1'i ağır, 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Sakaryada acı kaza İki jandarma personeli şehit oldu

Güncel Haberler

Sakarya'da acı kaza! İki jandarma personeli şehit oldu
#Gündem

Sakarya'da acı kaza! İki jandarma personeli şehit oldu

Kars'ta toprak donmadan son hasat başladı! 800 ton ürün elde ediliyor
#Gündem

Kars'ta toprak donmadan son hasat başladı! 800 ton ürün elde ediliyor

Boş iş dediler ama o vazgeçmedi! Elazığ'da 8 yılda binlerce topladı: Evinin bir odasını tamamen bu taşlarla doldurdu
#Gündem

Boş iş dediler ama o vazgeçmedi! Elazığ'da 8 yılda binlerce topladı: Evinin bir odasını tamamen bu taşlarla doldurdu