Sakarya ve Hatay'da göçmen kaçakçılarına operasyon!

Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.

Sakarya ve Hatay'daki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!

Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyon kapsamında:

Hendek ilçemiz TEM Otoyolu üzerinde 1'i yabancı uyruklu 1️3'ü göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı, 5'i hakkında Adli Kontrol kararı verildi.

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği operasyonda:

8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Bu şahıslardan 14'ü tutuklandı,

9'u hakkında Adli Kontrol kararı verildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek