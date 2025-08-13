Sakarya Üniversitesi personel alımı: Toplam 65 öğretim görevlisi alınacak

Haberin Devamı

Sakarya Üniversitesi, 2025 yılı için iki farklı personel alımı ilanı yayınladı. Bu ilanlara göre 56 ve 9 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 65 öğretim görevlisi alınacak. İki ilanla ilgili detaylı bilgiler şöyle:

Öğretim üyesi kadrosu başvuruları

Bu bölüm, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuru yapacak adayları ilgilendiriyor.

Genel başvuru şartları ve işlemleri

Başvuru adresi: Başvurular sadece online olarak https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Son başvuru tarihi: İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvurular tamamlanmalıdır.

Gerekli belgeler: Tüm başvuru sahipleri, başvuru formunu (http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir), fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini ve ilgili kadroya ait diğer belgeleri hazırlamalıdır.

Önemli not: Yurtdışından alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen Denklik Belgesi gereklidir. Başvuru sırasında sisteme yüklenen belgelerin asılları istendiğinde ibraz edilebilmelidir, aksi halde başvuru geçersiz sayılır.

Kadrolara göre özel başvuru detayları

Profesör kadrosu

Gerekli belgeler: Doçentlik Belgesi, Sakarya Üniversitesi Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine göre hazırlanmış yayın listesi, bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri, atıflar, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen ve tamamlanan doktora/yüksek lisans tezlerini içeren bir dosya.

Dosya formatı: Belgeler, PDF veya ZIP formatında online sisteme yüklenmelidir.

Doçent kadrosu

Gerekli belgeler: Öğrenim belgeleri, Sakarya Üniversitesi Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir dosya.

Dosya formatı: Belgeler, PDF veya ZIP formatında online sisteme yüklenmelidir.

Doktor öğretim üyesi kadrosu

Gerekli belgeler: Öğrenim belgeleri, yabancı dil belgesi, Sakarya Üniversitesi Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri kapsamında hazırlanmış yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir dosya.

Önemli not: Doçent unvanı almış adaylar, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

Öğretim elemanı kadrosu başvuruları

Bu bölüm, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadroları için başvuru yapacak adayları ilgilendiriyor.

Genel başvuru şartları ve işlemleri

Başvuru şekli: Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Son başvuru tarihi: 27 Ağustos 2025

Sınav tarihleri:

Ön değerlendirme: 03 Eylül 2025

03 Eylül 2025 Giriş sınavı: 10 Eylül 2025

10 Eylül 2025 Sonuç açıklama: 17 Eylül 2025

Önemli notlar:

Her aday, aynı ilan dönemi içinde sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru tespiti halinde tüm başvurular geçersiz sayılacak.

Eksik veya yanlış belgeli başvurular kabul edilmez.

Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir.

Genel ve özel şartlar

ALES: En az 70 puan alınmış olması gerekir.

Yabancı dil: YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri bir puan almış olmak gerekir.

Yurtdışı diploma: Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi gereklidir.

Başvuru belgeleri:

Başvuru Formu (http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir)

Özgeçmiş

2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

ALES ve Yabancı Dil Belgesi

Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (e-Devlet veya onaylı ıslak imzalı/mühürlü)

Mezuniyet Belgeleri (e-Devlet veya onaylı ıslak imzalı/mühürlü)

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Varsa hizmet belgesi

Adli sicil kaydı olmadığına dair belge

Kadrolara göre özel başvuru şartları

Araştırma görevlisi kadrosu

Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik öğrencisi olmak.

Lisansüstü eğitim gördüğüne dair yeni tarihli öğrenci belgesi başvuru evrakları arasına eklenmelidir.

Atamalar 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. Adayların azami öğrenim sürelerini doldurmamış olması gerekir.

Öğretim görevlisi kadrosu