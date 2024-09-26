Şaka yapayım derken arkadaşlarını yakan hemşireye 3,5 yıl hapis cezası!
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, şişelere tıbbi kullanım için alkol doldurulduğu sırada meydana gelen, hemşire Gizem Elif Türk (25) ve sağlık personeli Yılmaz Yapıcı’nın yaralandığı patlamaya, ‘Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" diye şaka yaparak elindeki çakmağı çakıp sebep olduğu iddiasıyla yargılanan hemşire Önder Erarslan, 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
26.09.2024 - 16:37 | | Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)