Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahur yapmadan oruca niyet edilir mi? Oruç geçerli olur mu?

Haberin Devamı

Müslüman alemi için yılın en kutsal zamanı olan Ramazan ayında, sahurun dini ve bedeni önemi yadsınamaz. Ancak pek çok kişi, yanlışlıkla uyuyakaldığında veya sahur yapacak vakit bulamadığında orucunun geçerliliğinden şüphe duyuyor.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU? (DİYANET BİLGİSİ)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi bilgilendirmesine göre; sahura kalkmak orucun temel rüknü (şartı) değildir. Yani bir kişi, akşamdan niyet etmişse veya sahur vaktinde uyanamasa bile ertesi gün oruç tutabilir. Orucun geçerli olması için temel şart, niyet etmek ve imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır.

SAHUR YAPMADAN NİYET EDİLİR Mİ? NİYET VAKTİ NE ZAMAN BİTER?

Oruç için niyetin asıl yeri kalptir. Sahura kalkmak zaten fiili bir niyet sayılır. Ancak sahura kalkamayanlar için niyet süreleri şöyledir:

Ramazan Orucu İçin: Akşam ezanından itibaren ertesi günün kuşluk vaktine (öğle ezanına yaklaşık 1 saat kalana kadar) niyet edilebilir.

Şart şudur: İmsak vaktinden itibaren hiçbir şey yiyip içmemiş olmanız gerekir. Eğer bir şey yediyseniz, niyet süresi geçmiş olur.

SAHURUN ÖNEMİ VE SÜNNETTEKİ YERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.s), "Sahur yapın, zira sahurda bolluk ve bereket vardır" buyurmuştur. Sahur yapmak sadece mideyi doldurmak değil, aynı zamanda ibadete güç kazanmak ve mübarek vaktin feyzinden yararlanmaktır. Sahur yapmadan tutulan oruç geçerli olsa da, bu sünnetten mahrum kalmak tavsiye edilmez.

SAĞLIK UYARISI: SAHUR YAPMAMANIN VÜCUDA ETKİSİ

İlahiyatçıların yanı sıra sağlık uzmanları da sahursuz oruç konusunda uyarıyor. Yaklaşık 15-16 saatlik açlık süresinin sahur yapılmadığında 20 saati aşması;