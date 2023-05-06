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Sahte ilanla 3 milyon lira dolandıran 2 kişi tutuklandı

Adana’da sosyal medya ve internet sitelerine verdikleri sahte ilanlarla 13 kişiyi 3 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

06.05.2023 - 11:11 | | DHA
Sahte ilanla 3 milyon lira dolandıran 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki sanal devriye ekibi, sosyal medyada ve internet sitelerine verdikleri sahte ilanlarla 13 kişiyi 3 milyon lira dolandıran şebekeyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Takip sırasında şüphelilerin, ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle 2 kişiyi dolandırdıkları da saptandı.

Sahte ilanla 3 milyon lira dolandıran 2 kişi tutuklandı

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, 8 şüphelinin yakalanması için dün belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda şebekenin liderliğini yaptığı öne sürülen A.G.’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, farklı kişilere ait 29 banka kartı, 10 uzun namlulu silah mermisi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.G. ile birlikte bir kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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