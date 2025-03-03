Sahte içki can almaya devam ediyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36’ya çıktı, 41 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 81'e yükseldi.

Soruşturma sürdürülüyor.