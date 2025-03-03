Sahte içki can almaya devam ediyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı
03.03.2025 - 14:19Güncellenme Tarihi:
Ankara'da son 1 ay içinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı ise 36'ya yükseldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36’ya çıktı, 41 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 81'e yükseldi.
Soruşturma sürdürülüyor.