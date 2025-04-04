Sahte dolarla masaj koltuğu almaya çalıştı! Esnafın dikkati sayesinde yakalandı

Avcılar Reşitpaşa Caddesi'nde ikinci el ürün satışı yapılan bir dükkana yabancı uyruklu iki kişi geldi. Bir süre dükkanda dolaşan 2 kişi masaj koltuğunu beğendi. Ancak üzerlerinde yeterli para olmayan şüpheliler tekrar geleceklerini söyleyerek dükkandan ayrıldı.

Ertesi gün iş yerini dükkan sahibinin kardeşi Yolcu Saygın açtı. Yolcu Saygın'ın yanına sabah saatlerinde gelen iki şüpheli bir önceki gün kardeşiyle pazarlık yaptığını ve koltuğu alacaklarını söyledi. Saygın müşterilerden söz eden kardeşini telefonla aradı ancak ulaşamadı. Saygın abisiyle konuştuklarını düşünerek gelen 2 kişiyle anlaştı ve kendi aracı ile koltuğu Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir binaya kadar götürdü.

ŞÜPHELENDİREN HAREKET

Burada binadan çıkan kişi, ürün karşılığı olarak 100 dolar getirdi. Saygın paranın fotoğraflarını çekmek istediğini söyledi. Bu arada şüphelendiği üç kişiyi de kamera ile görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden şüpheliler, Saygın'a tepki gösterdi. Parayı alarak uzaklaşan Yolcu Saygın, dövizciye giderken paranın sahte olduğunu anladı. Aynı adrese dönen adam, koltuğu sattığı 3 kişinin burada oturmadığını öğrendi. Bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

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Saygın, "Türk lirası dışında alışveriş yapmıyorum. Kimseye de paramız dışında yabancı para ile alışverişi önermiyorum. Bir daha kesinlikle yabancı para ile alışveriş yapmam" dedi.