Sahile ölü caretta caretta vurdu!
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde yürüyüşe çıkan Ayşe Demir, caretta carettanın karaya vurduğunu gördü. Yetkililere haber veren Demir, ölü caretta carettayı incelemek için bulunduğu yerden alacağı bildirildi.
24.05.2024 - 12:22 | | DHA
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde yürüyüşe çıkan Ayşe Demir, caretta carettanın karaya vurduğunu gördü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Demir, caretta carettanın hareket etmediğini fark edince, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Keşan Belediyesi ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kaplumbağanın öldüğünü belirledi.Ekiplerin, ölü caretta carettayı incelemek için bulunduğu yerden alacağı bildirildi.