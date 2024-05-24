GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Sahile ölü caretta caretta vurdu!

Sahile ölü caretta caretta vurdu!

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde yürüyüşe çıkan Ayşe Demir, caretta carettanın karaya vurduğunu gördü. Yetkililere haber veren Demir, ölü caretta carettayı incelemek için bulunduğu yerden alacağı bildirildi.

24.05.2024 - 12:22 | | DHA
Sahile ölü caretta caretta vurdu!

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde yürüyüşe çıkan Ayşe Demir, caretta carettanın karaya vurduğunu gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Demir, caretta carettanın hareket etmediğini fark edince, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Keşan Belediyesi ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kaplumbağanın öldüğünü belirledi.Ekiplerin, ölü caretta carettayı incelemek için bulunduğu yerden alacağı bildirildi.

 

 

 

GÜNCEL HABERLER

Bakan Yumaklı'dan Yapay Zeka açıklaması!

Bakan Yumaklı'dan Yapay Zeka açıklaması!
Türkiye'nin en zehirli yılanı saniye saniye  görüntülendi!

Türkiye'nin en zehirli yılanı saniye saniye  görüntülendi!
Ayhan Bora Kaplan davasında mahkeme tahliyesine karar verdi!

Ayhan Bora Kaplan davasında mahkeme tahliyesine karar verdi!