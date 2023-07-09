Satılık okul! Bina içindeki öğrencilerle devrediliyor

İlk ve ortaöğretim kurumlarının tatile girmesiyle emlak siteleri satılık özel okul ilanlarıyla dolmaya başladı. Bu ilanların büyük kısmını yeni açılan küçük kolejler oluştururken bir kısmı da franchaise olarak zincir okulların isim haklarını alanlara ait. Bazı ilanlarda sadece okul binası satılırken bazı ilanlarda ise ‘Alıcı tercih ederse kiracı devam edebilir’ gibi seçenekler de sunuluyor. Öte yandan öğrencileriyle birlikte okulu satışa çıkaranlar dahi var. Okullar öğrenciler için ise alternatif sunmuyor. O nedenle kapanan ya da sahibi değişen okulların öğrencileri ve aileleri ne yapacaklarını bilmiyorlar.

‘ARTIK KAZANÇLI DEĞİL’

Milliyet'in haberine göre; Okullarını satışa çıkaranlara neden sattıklarını sorduk. Büyük çoğunluğu eğitimin eskisi kadar kazançlı olmadığı için bıraktığını söyledi. Örneğin Ankara’da özel okulunu satışa çıkaran Müslüm Taşdan “Eğitim artık eskisi kadar kazandırmıyor. Özel okulculuk yapmak şu an çok masraflı. Öğrenci sayısı azaldı. Bu kadar yorulduğumuza değmiyor, çok ciddi sorumluluk gerektiriyor. Şu an pek ilgi yok, binayı alıp farklı işler yapmak istiyorlar” dedi.

Gebze’deki okul binasını satışa çıkaran Özkan H. ise “Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle bırakıyorum. Eskiden devlet teşvikleri iyiydi. Ama şimdi bir cazibesi kalmadı. Öğretmen maaşları, personel giderleri yüksek. Öğrencilerden aldığımız paralarla bunları karşılamamız mümkün olamaz hale geldi. Özellikle dershane yapmak isteyenler arıyor” diye konuştu.

18 yıl dershane işlettikten sonra gayrimenkul danışmanlığı yapmaya başladığını aktaran Yıldız Alkoyun ise “Son dönemde birçok okul satışa çıkarıldı. Çünkü özel okullar masrafını çıkartamıyor. Zaten kiralar çok yüksek. Örneğin Bakırköy’deki bir okul binası için 300 bin TL kira isteniyor. Personel giderleri ekleyince bunun altından kalkmak zorlaşıyor. Sektör zor durumda. Birçok özel okul can çekişiyor” ifadelerini kullandı.

‘KAPANMIYOR, EL DEĞİŞTİRİYOR’

Özel okul sektörü temsilcileri özellikle personel maaşlarının ve kiraların büyük gider olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili görüş aldığımız Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, okulların kapanmadığını ve genelde el değiştirdiğini, köklü okullarda değil ama küçük çaplı okullarda sorunlar yaşandığını söyledi.

Gelirlerinin yüzde 70’ini personel gideri olarak harcadıklarını aktaran Taşel, “Asgari ücret 11.402 TL’ye çıktı. Gelirlerle bu artışlar karşılanacak durumda değil. Öğretmenlerimizin daha iyi gelir düzeyine ulaşması için SGK vergi yüklerinin belli bir ölçüde karşılanması gibi bir talebimiz var. Özel okullarda 1.5 milyon öğrenci okuyor. Özeller olmazsa bu öğrenciler devlete geçer. O nedenle korunmalılar” dedi.

ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE DEVREDİLECEK

Emlak sitelerinde özellikle son bir ayda çok sayıda ilan girilmiş durumda. Bazı ilanlarda okulların isimleri gizlenirken bazılarında ise okula ait tüm bilgiler yer alıyor. Öğrencileriyle birlikte devredilecek çok sayıda okul da var. O ilanlardan bazıları şöyle:

Satılık okul binası 7 katlı 1000 öğrenci kapasiteli.

K12 okul 300 aktif öğrenci.

İçerisinde kiracısı var, uluslararası eğitim veriliyor. E-5’e sadece 700 metre mesafede, yarı olimpik yüzme havuzlu.

Türkiye çapında şubeli, 120.000 TL kiracılı bina.

Özel okul kiracılı ticari her işe uygun bina.

Kurumsal özel okul kiracı olarak bulunmaktadır. Alıcı tercih ederse, kiracı devam edebilir.