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Sahada kalp krizinden öldü! O anlar kameralara yansıdı

Halı saha maçında kalp krizi geçiren 3 çocuk babası İbrahim Sağırkaya, arkadaşlarıyla birlikte halı sahadeyken fenalaşıp zemine düştü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sağırkaya’nın fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

22.03.2024 - 15:35 | | DHA
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Üç çocuk babası İbrahim Sağırkaya, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaparken fenalaşıp zemine düştü. Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündükleri Sağırkaya'nın uzun süre hareketsiz olduğunu fark edip, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sahaya gelen sağlık görevlilerinin, kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Sağırkaya, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Sağırkaya’nın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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