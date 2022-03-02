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Sağlık-Sen’den Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan’a ziyaret

Sağlık-Sen yönetimi, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a ziyaret ederek, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını ileterek, çalışanların ekonomik ve özlük haklarında iyileştirme yapılması gerekliliğini dile getirdi.

02.03.2022 - 16:03 |
Sağlık-Sen’den Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan’a ziyaret

Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Şemsettin Karadoğan ve Yasin Barutcu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını dile getiren Sağlık-Sen Yönetimi, döner sermaye adaletsizliğine değindi. Döner sermaye sisteminden kaynaklı sıkıntıları anlatan Sağlık-Sen Yönetimi, sistemin çalışma barışını zedelediğine vurgu yaptı.

Sağlık-Sen Yönetimi, döner sermayenin merkezi bütçeden karşılanması gerektiğine dikkat çekti. Pandemi sürecinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının büyük emek sarf ettiğine, aynı zamanda da çalışanların çok yıprandığına dikkat çeken Sağlık-Sen Yönetimi, çalışanların ekonomik ve özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, icap nöbeti başta olmak üzere sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

‘SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YETKİLİLERLE TEMAS HALİNDE OLACAĞIM’

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını dile getirdi. Çalışanların sorunlarına hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Gürcan, sorunların bir an önce çözüme kavuşması noktasında yetkililerle temas halinde olacağını kaydetti.

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