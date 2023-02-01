Sağlık Bakanlığı'ndan "Strep-A" açıklaması: 24. saate kadar bekleyin, işe okula gitmeyin

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı bilgilendirmede Strep-A'nın nasıl bulaştığı, belirtileri, tedavisi ve hangi durumların acil olduğuna ilişkin tüm detaylara yer verildi. İşte müdürlüğün o duyurusu:

STREP-A NEDİR?

A grubu beta-hemolitik streptokoklar (toplumda Beta mikrobu olarak da bilinen) boğaz burun ve ciltte yaşayabilen bakterilerdir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı ya da ciltte enfeksiyon şeklinde görülen ve kısmen hafif enfeksiyonlardır. Kızıl hastalığı, ateş, boğaz ağrısı ve döküntü ile seyreden A grubu beta-hemolitik streptokokların neden olduğu bir hastalıktır. Bugün için bu bakteri enfeksiyonunu önleyen bir aşı mevcut değildir.

A grubu beta-hemolitik streptokoklar nadiren ciddi ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilir. Hayatı tehdit eden ciddi A Grubu Beta hemolitik enfeksiyonları bakterinin kan, kas veya akciğer dokusuna girmesiyle ortaya çıkar. Geçirilmiş viral enfeksiyonlar ciddi hayatı tehdit edici streptokok enfeksiyonlara yatkınlığı arttırır. 2022 yılı itibari ile bazı ülkelerde daha belirgin olmak üzere, ciddi hayatı tehdit edici vaka sayılarında belirgin artış bildirilmiştir. Özellikle Eylül ayından itibaren İngiltere, İrlanda, Fransa, Hollanda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden de vaka bildirimleri olmuştur. Dünya genelinde ise Avusturalya, Yeni Zelanda’dan da artmış vaka bildirimleri bulunmaktadır. Özellikle İngiltere ve Hollanda’dan ölümle sonuçlanan vakalar da bildirilmiştir. Ülkemizden de az sayıda vaka bildirilmi yapılmıştır.

NASIL BULAŞIR?

Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmak ile veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra, ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir. Derideki enfekte yaralara doğrudan temasla da bulaşır. Hasta olan kişiler antibiyotik tedavisinin 24 saatinden sonra artık bulaştırıcı değildir.

BELİRTİLERİ NELER?

-Ani başlayan ateş,

-Ani başlayan boğaz ağrısı,

-Boyun lenf bezlerinde büyüme ve ağrı,

-Başağrısı, halsizlik,

-Bazı vakalarda mide bulantısı, karın ağrısı, kusma,

-Vücutta yaygın döküntü, kızarıklık da görülebilir.

-Burun akıntısı, öksürük, soğuk algınlığı bulguları olan kişilerde A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonu olma olasılığı çok daha düşüktür.

BOĞAZ ENFEKSİYONUNUN TEDAVİSİ NEDİR?

A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavisine enfeksiyon ilerlemeden, erken dönemde başlamak ciddi hayatı tehdit edici A geubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonunun gelişimi önlemede çok önemlidir. Hekim tarafından önerilen antibiyotik tedavisi (ağızdan şurup/hap veya kas içi enjeksiyon) ile tam iyileşme sağlanır ve olası kötü sonuçlar önlenir. Önemli olan hekiminizin size önerdiği şekilde ve sürede doğru olarak tedaviyi uygulamanızdır.

A grubu beta-hemolitik streptokok boğaz enfeksiyonu olan kişilerin antibiyotik tedavisinin 24. saati tamamlanana kadar işe, okula veya kreşe gitmemesi gerekir.

HANGİ DURUMLAR ACİLDİR?

Ciddi hayatı tehdit edici A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının gelişimini önlemek veya kontrol altına almak için;

Aşağıdaki durumlarda aile hekiminize veya hastaneye başvurunuz:

HANGİ DURUMLAR ACİLDİR?

Ciddi hayatı tehdit edici A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının gelişimini önlemek veya kontrol altına almak için;

Aşağıdaki durumlarda aile hekiminize veya hastaneye başvurunuz:

Çocuğunuz;

-Nefes almakta zorlanıyorsa, (hırıltılı soluyor olabilir veya nefes alırken karnının kaburgalarının altından içeriye doğru çöktüğünü fark edebilirsiniz)

-Nefes almasında duraklamalar olursa,

-Vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa,

-Cildi, dili veya dudakları morarırsa,

-Derisi solgun veya soğuk ve nemli hissediliyorsa,

-Nöbet geçirirse (kasılmalar, bayılma),

-Uyanmıyor ya da uyanık kalamıyorsa.

KORUNMA YOLLARI

Enfeksiyonu en iyi önleme yolu ellerin sıklıkla sabun ve suyla yıkanmasıdır. Tabak, bardak, çatal, çamaşır, havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burunun bir mendille kapatılması önerilir.

Çocuğunuzun aşı takvimini ve aşılarını kontrol ediniz. Eksik aşıları var ise en kısa sürede aile hekimine başvurunuz.

Büyük çocuklarınızda, yetişkinlerde (altta yatan hastalığın varlığında) ve büyüklerimiz için de aşılar mevcuttur. Bu konuda aile hekiminize danışabilirsiniz.

SMA BİLİM KURULU SONRASI KRİTİK MESAJ

SMA Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında Bilkent Yerleşkesi’nde bir araya geldi. Toplantı sonrası Bakan Koca tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Bakan Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda SMA taramalarının sonuçları, tedavisi devam eden hastaların tedavi süreçleri ve tedavi yöntemlerindeki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.

SMA’nın kalıtsal, ilerleyici, kronik, nörolojik bir hastalık olduğunu anımsatan Koca, “2016’ya kadar dünyada bilinen bir tedavisi olmayan bu hastalık dolayısıyla hastalığın Tip-1 formu görülen bebeklerin yüzde 90’ına yakınını 2 yaşına gelmeden kaybediyorduk. 2016’da ‘nusinersen’ etken maddeli ilacın dünyada uygulanmaya başlanmasından sonra bu bebekleri hayatta tutmak için bir imkan oluştu. Bu gelişmenin hemen akabinde ülkemizde pek çok dünya ülkesinde örnek olabilecek şekilde nusinersen tedavisi tüm hastalarımıza ücretsiz verilmeye başlandı. Şu anda 1024 hastamız bu tedaviyi ücretsiz alıyor” bilgisini paylaştı.

Zaman içerisinde bilimsel verilerin bu tedavinin daha etkin olması için mümkün olan en erken zamanda uygulanmasının gerekliliğini gösterdiğinin altını çizen Koca, bu kapsamda Mayıs 2022’de Türkiye genelinde SMA yenidoğan taramalarının başlatıldığına dikkati çekti.

Bakan Koca, “Bu kapsamda bugüne kadar 753 bin 350 bebek SMA açısından tarandı. Bu bebeklerden ilaç tedavisi alması gerektiği hekimlerince tespit edilenlere en kısa sürede tedavilerini ulaştırdık. Yenidoğan tarama programında tanı alarak nusinersen tedavisinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerimizde ilk 6 aylık süreçte sağ kalım oranımız yüzde 100 olarak gerçekleşti” ifadesini kullandı.