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Sağlık Bakanlığı'ndan binlerce doktoru ilgilendiren müjde!

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Beyaz Reform" adımı sonrasında kamuya dönüş için talepler arttı. Taban fiyatlarında yapılan düzenleme ve teşvik ödemeleri sonrasında artan talepler ile doktorlar için daha cazip hâle gelen kamu hastanelerine başvuru süreci başladı.

29.08.2022 - 19:46 | | İHA
Sağlık Bakanlığı'ndan binlerce doktoru ilgilendiren müjde!

2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için 29 Ağustos-6 Eylül 2022 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanma mekanizması devreye girecek. Talep bildirimleri e-devlet şifresi ile PBS'ye (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra açılacak Talep Toplama Ekranı üzerinden, istenilen bilgiler doldurularak kaydedilebilecek. Bu ekrandan yapılacak talep bildirimi zorunlu olmayacak ve sadece kadro açığı muhtemel yer tespiti çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak.

Öte yandan, talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabilecekler.

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