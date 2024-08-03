Sağlık bakanı Memişoğlu: Sağlık altyapısında geliştirmeler yapılacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 8 yıl yönettiği İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'e törenle teslim etti. İstanbul il Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleşen törende Sağlık Bakanı Memişoğlu ve İl Sağlık Müdürü Güner konuşma yaptı. Temel sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin henüz hasta olmadan vatandaşların sağlığını koruduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, bakanlık görevini devralır almaz aile hekimliklerini ziyaret etmişti. Prof. Dr. Memişoğlu yaptığı konuşmada İl Sağlık Müdürlüğünü yürüttüğü 8 yıl boyunca terör saldırılarından depreme, pandemiye dek pek çok önemli olayın içinden geçtiklerini vurgulayarak meslektaşı tüm hekimler ile sağlık çalışanlarına verdikleri değeri vurguladı ve onlara da minnettarlığını dile getirdi. Konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner tarafından Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na tevazu ve hoşgörüyü konu alan üzerinde İranlı ressam tarafından çizilen semazenlerin yer aldığı Ayasofya tablosu takdim edildi. Ayrıca Bakan Memişoğlu, törenin ardından basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çekildi.

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“MAALESEF DÜNYADA ŞU ANDA BİR VAHŞET YAŞANIYOR"

Törende konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Allah bize nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da layık gördü ve 8 sene İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü gibi çok ulvi bir görevden sonra yine milletimize hizmet etmek için Sağlık Bakanı olarak görevi devraldık. Burada da Emre kardeşimize görevi devrediyoruz. Bunlar nöbet. Her makamın sonu var. Dünyadaki her makamın sonu var. Bunu bilmemiz lazım. Maalesef dünyada şu anda bir vahşet yaşanıyor. Bunun da hesabının verileceği gün gelecek kimsenin bu konuda hiçbir şüphesi yok" dedi.

Bakan Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne 2016 da atandığımda büyük bir sorumluluktu. Başhekimlik yapmıştım, 4 sene genel sekreterlik ve tıbbi direktörlük yapmıştım ama İstanbul gibi medeniyetimizin baş şehrine, sağlığıyla ilgili bütün sorunları görev almak başta zor bir görev gibi gelmişti. Ekip arkadaşlarımla beraber bizim açımızdan 8 sene başarılı bir dönem oldu" diye konuştu.

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“SAĞLIK YAPISINI DAHA DA GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Pandemi süreci hakkında konuşan Bakan Memişoğlu, “Özellikle pandemi sürecinde dünyaya örnek olacak bir mücadele sergilendi. Her insanımıza hatta huzur evindeki insanımız dahil giderek sağlık hizmeti ulaştırmaya çalıştık. Esasında ben sadece o kahramanların görünen yüzüydüm. İstanbul'daki ilçe sağlığından, aile hekimliğine, şoföründen, temizlik elemanlarına, doktorundan, hemşiresine, sağlık memurundan, başhekimi ve il müdürüne kadar herkes müthiş bir kahramanlık örneğini gösterdi. Ben onlara hepinizin huzurunda minnetlerimi arz ediyorum. İyi ki varlar. Bu ülkenin sağlık sektörü, sağlık çalışanı ve sağlık altyapısı dünyaya örnek olabilecek bir sistem. Onun için de onun kıymetini bilmemiz lazım. Sağlık yapısını daha da geliştirmemiz lazım" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinde yaşadıkları süreç hakkında Bakan Memişoğlu, “Depremle ilgili bir şey ifade etmek istiyorum. Bir daha Allah bize o günleri göstermesin, 6 Şubat sabahı şimdiki İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın çağrısıyla AFAD'a gittik. AFAD'da ilk ekiplerimizi uçakla gönderdik. Binlerce doktor ve sağlık çalışanı İstanbul Havaalanı'nda bölgeye gitmek için bizden talimat ve görevlendirme beklediler. Başka hiçbir ülkenin sağlık çalışanlarının bu kadar özveriyle deprem bölgesine koştuğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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