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Sağlık Bakanı Koca yeni dönemde yapılacakları sıraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni dönemle ilgili Twitter hesabından yapılacakları açıkladı.

06.06.2023 - 07:59 |
Sağlık Bakanı Koca yeni dönemde yapılacakları sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevine devam eden isimlerden biri oldu. Bakan Koca sosyal medyada hesabından yeni dönem ile ilgili yapılacakları sıraladı:

Deprem bölgesinde yapımına başlanan hastanelerin tamamlanması
SMA hastalarına yönelik çözümlerin sonuçlandırılması

Randevu sistemindeki sorunların çözümü
Yapımı devam eden Şehir Hastanelerinin tamamlanması

Nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulması
Aile hekimliği sistemimin güçlendirilmesi

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Aile Diş Hekimliğinin yurt çapında uygulamaya konması
65 yaş üstü büyüklerimize özellikli sağlık hizmeti sunacak Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması

İlaç ihtiyacımızın karşılanmasında kutu bazında sağlanan yerlileşme oranının değer bazında artışının sürdürülmesi
Hıfzısıhha projesinin hayata geçirilmesi

Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi

Sağlık teknolojilerine yatırımın artırılması

Sağlık çalışanlarının şartları ve haklarında iyileştirmeler yapılması, tamamlanan şiddet eylem planının hayata geçirilmesi
Tüm çabamız, hepimizin daha iyi olması için.

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