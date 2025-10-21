Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Vatandaşlarımız hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
21.10.2025 - 23:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "’Her Bağış Yeni Bir Hayattır' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. 'Yaşamak Güzel, Yaşatmak Daha Güzel'" ifadelerini kullandı. (DHA)

