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Sağlık Bakan Koca il il haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte zirvedeki şehir...

İl il haftalık vaka sayıları belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

31.01.2022 - 11:11 |
Sağlık Bakan Koca il il haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte zirvedeki şehir...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu.

Sağlık Bakan Koca il il haftalık vaka haritasını paylaştı İşte zirvedeki şehir...

Bir önceki hafta 1571,46 vaka yoğunluğu ile zirvede yer alan İstanbul, 15-21 Ocak haftasında da 1245,73 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.

Sağlık Bakan Koca il il haftalık vaka haritasını paylaştı İşte zirvedeki şehir...

Vakaların en çok arttığı 10 il

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:

Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.

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