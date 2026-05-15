Sağanak yağışlar Belpınar Barajı'nı taşırdı, yollar göle döndü

15.05.2026 - 22:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

Tokat'ın Zile ilçesinde etkili olan sağanak sonrası barajlarla derelerin taşmasıyla yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Zile ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle Belpınar Barajı taşarken, çevrede bulunan derelerde debi yükseldi. Taşkın sonrası Zile-Turhal kara yolunun bazı bölümlerini su kapladı. Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerlerken, bazı tarım arazileri de taşkın sularının altında kaldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Cemil Uçar, uzun yıllardır böyle bir yağış görmediklerini belirterek, "Zile'de esnafım. Dün akşam beşten itibaren yağmur bereketi yağıyor. Burası Zile-Turhal arasıdır. Son 30 yılın en fazla yağışı oldu. İnşallah çiftçilerimizin mahsullerine zarar gelmez" dedi.

