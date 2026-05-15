Sağanak Osmaniye’de etkili oldu, evleri ve tarlaları su bastı

15.05.2026 - 21:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Osmaniye’nin merkeze bağlı Endel köyünde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri ile bazı evleri su bastı, yollar zarar gördü.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini artırdı. Şiddetli yağış sonrası derenin taşmasıyla birlikte köy içerisindeki bazı yollar su altında kaldı.

Yoğun yağış nedeniyle tarım arazileri zarar görürken, bazı evleri de su bastı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması başlatırken, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma yürüttü.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Selin etkili olduğu bölgeler ise dron ile görüntülendi.

