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Sağanak sele neden oldu bir ev, ahır ve 4 araç zarar gördü

03.06.2026 - 21:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GÜMÜŞHANE (İHA)

Sağanak sele neden oldu bir ev, ahır ve 4 araç zarar gördü

Gümüşhane'de etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle bir ev ve ahır sular altında kaldı, 4 araç ise sel suları nedeniyle zarar gördü. Vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi.

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Gümüşhane'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası İnönü Mahallesi'nde dereden taşan sular çevredeki evleri tehdit etti. Sel sularının evlere ulaşması üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, risk altındaki vatandaşları güvenli alanlara tahliye etti.

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Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte bazı ev ve ahırları da su bastı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, evlerde bulunan vatandaşları tahliye ederken su altında kalan hayvanları da güvenli bölgelere çıkardı. Selde bir köpeğin telef olduğu öğrenildi.

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Sel nedeniyle bölgede önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi. Vatandaş Salih Köksalan'a ait ev, ahır ve 4 araç selden zarar görürken, araçlardan 2'si sürüklenen toprak ve moloz yığınlarının altında kaldı.

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Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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