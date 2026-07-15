Bolu'da ormanlara giriş yasaklandı! İşte piknik yapılabilecek alanlar ve saatleri

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Bolu Valiliği tarafından yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Bolu ili sınırları içerisinde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler 15 Temmuz 2026 - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Ancak Valiliğimiz resmi internet sayfasında ilan edilen Orman ve Tabiat Parklarında, yer ateşi yakılmamak kaydıyla sadece saat 10.00-20.00 arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabilecektir. Abant Milli Parkında ise yukarıda belirtilen saatler arasında sadece piknik tüpü kullanılabilecektir. Belirtilen yerler ve şartlar dışındaki ormanlık alanlarda her türlü ateşin yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü vb. kullanılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın yerlerde orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu vb. yanıcı maddeler kullanılması yasaktır."