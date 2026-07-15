GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemToroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda imece nöbeti! Tarım makinelerinin giremediği yamaçlarda hasat mesaisi başladı
HaberlerGündem Haberleri Toroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda imece nöbeti! Tarım makinelerinin giremediği yamaçlarda hasat mesaisi başladı

Toroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda imece nöbeti! Tarım makinelerinin giremediği yamaçlarda hasat mesaisi başladı

15.07.2026 - 10:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Adana'nın Feke ilçesinde, dik ve sarp yamaçlar nedeniyle tarım makinelerinin giremediği 1200 rakımlı buğday tarlalarında hasat mesaisi başladı. Anadolu'da artık unutulmaya yüz tutan ellik ve oraklar, bu zorlu coğrafyada köylünün sarsılmaz dostu olmaya devam ediyor. Ata tohumlarıyla yetiştirilen ekinler, komşuların el ele vermesiyle, adeta şenlik havasında biçilerek katır sırtında taşınıyor.

1Toroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda imece nöbeti! Tarım makinelerinin giremediği yamaçlarda hasat mesaisi başladı

Adana'nın Feke ilçesinde 1200 rakımlı sarp yamaçlardaki köylerde tarım makinelerinin giremediği buğday tarlalarında oraklarla imece usulü hasat yapılıyor.

2Toroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda imece nöbeti! Tarım makinelerinin giremediği yamaçlarda hasat mesaisi başladı

Gelişen teknolojiyle birlikte biçerdöverlerin yerini aldığı Anadolu'da artık unutulmaya yüz tutan ellik ve orak, Toros Dağları'nın zirvesinde köylünün ayrılmaz parçası olmayı sürdürüyor. Adana'nın Feke ilçesinde 1200 rakımlı sarp yamaçlarda tarım makinelerinin giremediği tarlalarda buğday, ellik ve orakla imece usulü hasat ediliyor.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Toroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda imece nöbeti! Tarım makinelerinin giremediği yamaçlarda hasat mesaisi başladı

Oraklarla biçilerek derlenen buğday başakları, daha sonra çadırların üzerine konulup çekilerek ya da katır ve eşeklerle taşınıyor.

4Toroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda imece nöbeti! Tarım makinelerinin giremediği yamaçlarda hasat mesaisi başladı

Orakla köylülerle birlikte ekin biçen Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede bahçelerde başlayan ekin mesainin şenlik havasında geçtiğini belirtti. Hasat yapan köy sakinlerine Çukurova karpuzu ve çeşitli ikramlarda da bulunan Özen, Anadolu'nun kadim üretim kültürünün yaşatılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Toroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda insanların samimi, dürüst şekilde kışlık yiyeceklerini ürettikleri, ata tohumlarıyla yetiştirdikleri buğdayı biçme şölen tadında geçiyor. Patozlar, ellikler ve oraklar artık birçok yerde kalktı ama bizde çocukluğumuzdan beri sürdürülen bir ata sporu gibi üretim diyebiliriz" dedi.

5Toroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda imece nöbeti! Tarım makinelerinin giremediği yamaçlarda hasat mesaisi başladı

Gazi Ersin adlı çiftçi ise, "Kırsal kesimde makine yok. Ata usulü orakla biçiyoruz, çadırla çekiyoruz. Sıcak ve mesai zor. Çadırın ulaşamadığı yerlere katırla gidiyoruz" diye konuştu.

6Toroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda imece nöbeti! Tarım makinelerinin giremediği yamaçlarda hasat mesaisi başladı

Köylülerden Yasir Ersin de gelenekleri sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "En azından kendimiz ekiyoruz, kendimiz biçiyoruz. Mutluyuz, geleneklerimiz sürüyor" dedi.

7Toroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda imece nöbeti! Tarım makinelerinin giremediği yamaçlarda hasat mesaisi başladı

Hasada katılan çocuklardan Selim Kayadelen emeğin zorluğuna dikkat çekerek, "Yapmayana kolay gelir ama bize zor. Destesi toplanacak, ekini taşınacak. Okul bitti ama bizim işimiz bitmedi. Yapmayana kolay olur, yapana zor bu iş" ifadelerini kullandı.