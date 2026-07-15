Toroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda imece nöbeti! Tarım makinelerinin giremediği yamaçlarda hasat mesaisi başladı

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Orakla köylülerle birlikte ekin biçen Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede bahçelerde başlayan ekin mesainin şenlik havasında geçtiğini belirtti. Hasat yapan köy sakinlerine Çukurova karpuzu ve çeşitli ikramlarda da bulunan Özen, Anadolu'nun kadim üretim kültürünün yaşatılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Toroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda insanların samimi, dürüst şekilde kışlık yiyeceklerini ürettikleri, ata tohumlarıyla yetiştirdikleri buğdayı biçme şölen tadında geçiyor. Patozlar, ellikler ve oraklar artık birçok yerde kalktı ama bizde çocukluğumuzdan beri sürdürülen bir ata sporu gibi üretim diyebiliriz" dedi.