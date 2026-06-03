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GündemFenomen Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı kamerada
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Fenomen Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı kamerada

03.06.2026 - 21:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Fenomen Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı kamerada

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde saldırganın kaçma anı ile olayda yaşamını yitiren Can Polat'ın önce yere düşüp sonra ayağa kalkarak otele girmesi yer aldı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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