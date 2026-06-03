CAN POLAT KİMDİR? Dilan Polat silahlı saldırıya uğradı! Çeşme’de korku dolu dakikalar: Dilan Polat sosyal medyadan yardım istedi

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DİLAN POLAT SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI: ÇEŞME’DE OTELDE DEHŞET ANLARI



Olay, 3 Haziran 2026 günü saat 14.00 sıralarında İzmir’in Çeşme ilçesinde, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, otelde kimliği henüz netleşmeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda hedef alınan isimlerden biri olan Can Polat ağır yaralandı.