CAN POLAT KİMDİR? Dilan Polat silahlı saldırıya uğradı! Çeşme’de korku dolu dakikalar: Dilan Polat sosyal medyadan yardım istedi
Son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan silahlı saldırı Türkiye gündeminde ilk sırayı aldı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken Dilan Polat'ın yaşadığı korku sosyal medyada paylaştığı videoya yansıdı. Olayda hayatını kaybeden Can Polat kimdir, kaç yaşındaydı? Dilan Polat silahlı saldırıya mı uğradı, Çeşme’deki otelde neler yaşandı? Dilan Polat neden sosyal medya hesabından “yardım edin” çağrısı yaptı? Türkiye’nin konuştuğu olayın tüm gerçekleri ve son gelişmeler…
Can Polat, son dakika gelişmesiyle Türkiye gündemine oturdu. Engin Polat’ın kuzeni olan ve aynı zamanda Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin korumalığını yapan 37 yaşındaki Can Polat, Çeşme’de yaşanan silahlı saldırının kurbanı oldu. İşte kan donduran olayın detayları...
İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen olayda ağır yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DİLAN POLAT SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI: ÇEŞME’DE OTELDE DEHŞET ANLARI
Olay, 3 Haziran 2026 günü saat 14.00 sıralarında İzmir’in Çeşme ilçesinde, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, otelde kimliği henüz netleşmeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda hedef alınan isimlerden biri olan Can Polat ağır yaralandı.
Saldırganın olayın ardından kaçtığı ve güvenlik güçlerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.
Yaşananlar kısa sürede büyük paniğe yol açarken, otelde bulunan kişiler korku dolu anlar yaşadı.
DİLAN POLAT SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ: “CAN POLAT’I VURDULAR”
Olayın en çarpıcı anlarından biri ise Dilan Polat’ın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın oldu. O sırada otel odasında olduğu belirtilen Polat, yaşadığı panik ve korkuyu anbean paylaştı.
Gözyaşları içinde yardım isteyen Dilan Polat, yayın sırasında şu ifadeleri kullandı:
“Ne olur buraya polis, ambulans… Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık, odada kaldık hepimiz.”
Bu sözler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
OLAY SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Silahlı saldırının ardından güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlatırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma yürütülüyor.
Olayın nedeni, hedefi ve arka planı ise henüz netlik kazanmış değil. Yetkililerin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü öğrenildi.