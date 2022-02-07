Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili tutuklamalar!

İstanbul Bakırköy’de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu mekanda silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından 7 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 16’sı bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

8 TUTUKLAMA

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Gözaltındaki bir şüpheli ise covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle hastanede karantina altına alındı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheli için ise savcılık dosya üzerinden karar vererek, ifade almadan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlikteki sorguları yaklaşık 5 saat süren şüphelilerden Abdulkadir Kara, Ali Yasak, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kadir Yasak, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge hakimlik sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik tutuklama gerekçesi olarak kamera görüntüleri, telefon inceleme tutanakları, baz sinyalleri ve delillerin tam olarak toplanamamış olmasını gösterdi. Diğer şüpheliler, Ahmet Yalçın, Batuhan Aldatmaz, Buğra Hançer, Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.