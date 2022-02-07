GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili tutuklamalar!
HaberlerGündem Haberleri Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili tutuklamalar!
ABONE OL

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili tutuklamalar!

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

07.02.2022 - 20:25 |
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili tutuklamalar!

İstanbul Bakırköy’de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu mekanda silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından 7 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 16’sı bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

8 TUTUKLAMA

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Gözaltındaki bir şüpheli ise covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle hastanede karantina altına alındı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheli için ise savcılık dosya üzerinden karar vererek, ifade almadan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlikteki sorguları yaklaşık 5 saat süren şüphelilerden Abdulkadir Kara, Ali Yasak, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kadir Yasak, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge hakimlik sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik tutuklama gerekçesi olarak kamera görüntüleri, telefon inceleme tutanakları, baz sinyalleri ve delillerin tam olarak toplanamamış olmasını gösterdi. Diğer şüpheliler, Ahmet Yalçın, Batuhan Aldatmaz, Buğra Hançer, Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

GÜNCEL HABERLER

Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı!

Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı!

Almanya Başbakanı ile görüşen Biden'dan Rusya mesajı!

Almanya Başbakanı ile görüşen Biden'dan Rusya mesajı!

Bakan Nebati'den Londra'daki görüşmelerle ilgili açıklama: Çok olumlu geçti!

Bakan Nebati'den Londra'daki görüşmelerle ilgili açıklama: Çok olumlu geçti!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı!

Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı!

Sıradaki Haber
Almanya Başbakanı ile görüşen Biden'dan Rusya mesajı!

Almanya Başbakanı ile görüşen Biden'dan Rusya mesajı!

Sıradaki Haber
Borsa günü yükselişle kapattı!

Borsa günü yükselişle kapattı!

Sıradaki Haber
Engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2022 yeni engelli atama tarihi!

Engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2022 yeni engelli atama tarihi!

Sıradaki Haber