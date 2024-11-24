Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu

Saadet Partisi'nin 9'uncu Olağan Büyük Kongresi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile bazı siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ile Parti Sözcüsü Birol Aydın ve eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak genel başkanlık için aday adayı oldu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ise tekrar aday olmadı.

'SAADET PARTİSİ, HAKKI SAVUNANLARIN PARTİSİDİR'

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Karamollaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Yaşanabilir Bir Türkiye', 'Yeniden Büyük Türkiye' ve 'Adil Bir Dünya' yolunda yeni bir döneme, yeni bir başlangıca yeni bir şahlanışa adım atıyoruz. 55 yıllık bir mazinin birikimini, bugünün dinamizmiyle buluşturuyor, bir kez daha besmelemizi çekiyor, işe koyuluyoruz. Bundan tam 55 yıl önce 'Milli Görüş Hareketi' olarak nasıl ki rahmetli Erbakan Hocamızın önderliğinde; maddi ve manevi kalkınma için, yerli ve milli bir duruş için, tüketen değil üreten bir ekonomi için, zulmeden değil, adil bir düzen için yola koyulduysak, bugün de aynı niyet, aynı azim ve aynı kararlılıkla yeniden yola çıkıyoruz. Bizler partilerden herhangi bir parti değiliz. Saadet Partisi, konjonktüre göre yön değiştirenlerin değil, her şart altında hakkı savunanların partisidir. Saadet Partisi ilk zorlukta veda edenlerin değil ahde vefa gösterenlerin partisidir" dedi.

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'KILIÇDAROĞLU İLE EL SIKIŞTIK DİYE DEMEDİKLERİNİ BIRAKMADILAR'

Saadet Partisi Genel Başkanı olarak son kez konuştuğunu belirten Karamollaoğlu, "Hepinizin bildiği gibi bundan tam 8 yıl önce, yine bu salonda bir kongre gerçekleştirmiş ve siz kıymetli delegelerimizin oylarıyla bu göreve, genel başkanlığa layık görülmüştüm. 'Mükemmel bir genel başkandım, muhteşem işler yaptım' demiyorum. Ama genel başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman 'zalimin talim ettiği yola minnet etmedim.' Siyasi ikbal için, makam için, mevki için, oy için, koltuk için kula minnet eylemedim. Kınayanların kınamasından korkup hakikati dile getirmekten çekinmedim. Evet; Netenyahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler, Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadılar. Perez'i Meclis'te alkışlatıp, Herzog'u Saray'da ağırlayanlar bu ülkenin 6 partisi millet için bir araya geldi diye bize demediklerini bırakmadılar. Beyaz Saray'da oval masada Trump ile Biden ile buluşanlar biz 6'lı masada buluştuk diye bize demediklerini bırakmadılar. Washington'u, New York'u kendilerine mesken tutanlar bize İrancı demeye kalktılar" diye konuştu.

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'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Karamollaoğlu'nun kongreye katılan partililerden helallik istemesi üzerine, partililer 'helal olsun' diye karşılık verdi. Karamollaoğlu, "Ben eğer üzerinizde bir nebze olsun hakkım varsa bütün haklarımı sizlere helal ediyorum. Son olarak ayrı ayrı hepinize bir teşekkür borçluyum. İnşallah bu nöbeti devralacak Mahmut Arıkan bey kardeşimiz, geçmişin tecrübesini, gençliğin dinamizmiyle birleştirip önümüze yeni hedefler koyacak, yeni ufuklar açacak. Ben bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi sunuyor, bu ulvi görevde kendisine üstün başarılar diliyorum. Ve huzurlarınızda söz veriyorum. Bugünden itibaren, bütün enerjimle, bütün imkanımla, bütün zamanımla emrinizde olacağım. Takatim bitene, son nefesime kadar verilen her görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

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2 ADAY YARIŞTI

Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından genel başkan adayları için delegeler imza attı. Saadet Partisi Tüzüğü'ne göre genel başkanlığa aday olabilmek için Büyük Kongre delege tam sayısının en az yüzde 15'i tarafından aday gösterilmek gerekiyor. Bu da her adayın yaklaşık 200 delegenin imzasını alarak aday olabileceği anlamına geliyor. Divan Kurulu, Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın 741, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın 221 delege imzasıyla başkan adayı olduğunu açıkladı. Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak ise 36 oy alarak genel başkanlığa aday olamadı.

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' AZ ZAMANDA ÇOK İŞ YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Birol Aydın 203 delegenin oyunu alırken, 823 delegenin oyunu alan Mahmut Arıkan genel başkanlığa seçildi. Arıkan, seçim sonucunun hayırlı olmasını dileyerek, "Bugünkü hükümetin ülkemize vermiş olduğu zararları tez zamanda tamir edebilmek için olağanüstü yükler var üzerimizde. 81 ilimizde, 973 ilçemizde bir kaç gün sonra bismillah deyip çalışmalara başlayacağız. Az zamanda çok iş yapmak zorundayız. Seçimler 1 yıl sonra mı olur, 2 yıl sonra mı olur bilemiyoruz ama; çok yakında seçim olacakmış gibi omuz omuza verip en güzel zaferleri hep beraber kazanacağız" ifadelerini kullandı.