Rüyasında gördü, eşinin telefonuna programı yükledi! Ayaklarını yıka deyince çıldırdı: Kafanı keseceğim

İstanbul'da yaşayan V.Y. ile N.Y. isimli kadın geçen yıl evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 5 aylık olan bir çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre çiftin evliliği, N.Y. isimli kadının eşine uyguladığı psikolojik şiddet nedeniyle çatırdamaya başladı. İddiaya göre paranoya derecesindeki aşırı kıskançlıklar gösteren N.Y., eşinin düzenli olarak sosyal medya hesaplarını ve cep telefonunu kontrol etti. Eşinin cep telefonuna konum programı yükleyen N.Y., gittiği yerleri takip etti. Rüyasında aldatıldığını gören N.Y., bu sebeple eşiyle tartıştı ve günlerce konuşmadı.

‘AĞZI KÖTÜ KOKUYOR’

Bunun üzerine V.Y.’nin avukatı İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açtı. N.Y. isimli kadının hijyen temizliğine önem vermediğini dava dilekçesinde anlatan V.Y.’nin avukatı, “Sürekli yıkanmaktan kaçınan N.Y., aşırı kötü kokmaktadır. Bu da müvekkili ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Ağız kokusu olan N.Y., müvekkilin bu konudaki tedavi önerisini ise sert bir şekilde reddetmektedir. Sürekli müvekkile küçük düşürücü sözler söyleyen N.Y., müvekkili yeteri kadar para kazanmadığı için aşağılamaktadır. Bir tartışma esnasında müvekkili tırnakları ile yaralayan N.Y., bıçakla defalarca müvekkile saldırmıştır. Tarafların evlilik birliği N.Y.’nin bu saldırgan tavırları nedeniyle temelinden sarsılmıştır. Bu nedenle tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetinin müvekkil babaya verilmesini istiyoruz. Ayrıca müvekkil için 10 milyon lira tazminat ile çocuk için aylık 50 bin lira nafaka ödenmesini talep ediyoruz” dedi.

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‘ONUN DA AYAĞI KOKUYOR’

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; iddiaları reddeden N.Y. ise boşanmada asıl kusurlu tarafın kocası V.Y. olduğunu belirterek 30 milyon lira tazminat talepli karşı dava açtı. N.Y.’nin avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Müvekkil eşi tarafından fiziksel ve ekonomik şiddete maruz kalmıştır. Sürekli alkol alan eşinin ayakları mantar olduğu için sürekli kokmaktadır. Ayaklarını yıkamasını söylediğinde, ‘senin de surdaki kadın gibi kafanın kesilmesi lazım, senin kafanı ben keseceğim’ diyerek tehdit etmiştir. Komşular bağırışlar üzerine polis çağırmıştır. Bu nedenle tarafların evlilik birliği V.Y. isimli kocanın ağır kusurlu davranışları sebebiyle sarsılmıştır. Boşanmalarına ve çocuğun velayetinin anneye verilmesini ve V.Y.’nin 30 milyon lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz.”