Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi Boğaz'dan geçti
Rusya'dan hareket eden 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazından geçti.
13.03.2022 - 22:35 | | Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA)
Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü 'M/T Mubariz İbrahimov' isimli gemi saat 20.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.
Ayçiçeği yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda İstanbul Boğazından geçti.
Rusyadan Türkiye'ye gelen ikici ayçiçek yağı gemisi Mersin Limanı'na doğru devam ediyor. Geminin, 17 Martta Mersin Limanında olması bekleniyor.(