Rusya'daki dörtlü zirve sona erdi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerinin normalleştirilmesi yönelik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında gerçekleştirilen dörtlü görüşme sona erdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından zirveye dair yapılan yazılı açıklamada bakanların Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikir olduğu vurgulandı. Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı ve Astana Formatının resmi kararları uyarınca Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve her türlü terörizmle mücadeleye yönelik bağlılık yeniden teyit edildi. Suriyelilerin vatanlarına gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesi de dahil olmak üzere Suriye'ye uluslararası yardımın genişletilmesi gerektiğinin altı çizildi" ifadeleri kullanıldı.



Ankara-Şam hattında ilişkilerin normalleştirilmesi için yol haritası hazırlanacak

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi için yol haritası belirlenmesi konusunda da uzlaşıya varıldığı belirtilerek, "Bakanlar ayrıca dışişleri bakan yardımcılarına, savunma bakanları ve istihbarat birimlerinin çalışmalarıyla koordineli olarak Türkiye-Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yol haritası hazırlanması talimatı verilmesi konusunda mutabık kaldı" denildi. Bakanlar arasında temasların devam edeceği kaydedildi.