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Rus Ressam Aleksandr Shadrin'in hayali gerçek oldu!

Ünlü ressam Aleksandr Shadrin kendi sergisi için Ankara'da bulunduğu süreyi yıllardır gelmeyi hayal kurduğu Nemrut Dağı’na gitti. Shadrin,“Yıllardır Nemrut'ta gelme hayaliyle zaman kolluyordum. Ortaokul yıllarında Mezopotamya ve Kommageneye büyük ilgi duydum"dedi

13.03.2024 - 17:28 | | İHA
Rus Ressam Aleksandr Shadrin'in hayali gerçek oldu!

Dünya çapında ünlü ressam Aleksandr Shadrin, kendi sergisi için Ankara'da bulunduğu süreyi değerlendirerek yıllardır hayalini kurduğu Nemrut'a, yanında Tataristan vatandaşı olan ressam ve sanat proje organizatörü Aygül Okutan ile birlikte geldi.

Rus Ressam Aleksandr Shadrinin hayali gerçek oldu

YILLARDIR GELME HAYALİ KURDU

Ünlü ressam Aleksandr Shadrin, yaptığı açıklamada, “Yıllardır Nemrut'ta gelme hayaliyle zaman kolluyordum. Ortaokul yıllarında Mezopotamya ve Komagene'ye büyük ilgi duydum. Ankara’daki sergimden iki günümü Nemrut'ta ayırdım. Bu mevsimde Nemrut'ta çıkmak başka bir duygu, bambaşka bir güzelliktir. Nemrut için o kadar yoğun bir duygu var ki içimde, sakin düşünmem, neler yapabilirim, ne zaman başlamalıyım ve yapacağım çizimleri nerede sergilemem gerekir ki komagene'ye maksimum katkı sağlasın” dedi.

Rus Ressam Aleksandr Shadrinin hayali gerçek oldu

Türkiye, Rusya ve Tataristan arasında sanat organizatörlüğü yapan tek kişi olan Aygül Okutan ise, “Geçen yıl Nemrut'taki Antiochos ve kartal heykellerinin çizimini yaptım. Bu gelişimiz detaylı bir program çerçevesinde Nemrut'ta çizimler yapmak ve görkemli şekilde sergilemektir” şeklinde konuştu.

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