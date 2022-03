Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos CNN TÜRK'te konuştu: Putin ülkesine haksızlık yaptı

Bartholomeos, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, arabulucuğu savaştan önce de teklif etti. Türkiye bunu her zaman yapmaya çalışıyor. Dayanışma ve yardımlaşma isteğini ifade ediyor. Kabul edenler kazançlı çıkacak." şeklinde konuştu.

İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili ilk röportajını CNN Türk'e verdi. Zelenskiy ile görüşmesiyle ilgili konuşan Bartholomeos, "İnşallah 3. dünya savaşı çıkmaz." dedi.

İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'un açıklamaları şöyle:

Şimdi görüyoruz ki bazı Ukraynalı din adamları Rus partiği ismini ayinlerinde zikretmek istemiyorlar. Düşman ülkenin dini lideri olarak görüyorlar. Biz bunun için sevinmiyoruz. Bu bir savaşın neticesi olarak meydana geliyor.

GECE GÜNDÜZ DUA EDİYORUZ

Bütün Rusya aleyhinde yeni bir sığuk savaş dönemine giriyoruz. Rusya ile batı dünyası arasındaki mesafe gittikçe büyüyor. Doğru düşünen hiç kimse bu savaş dönemini istemez. Biz her zaman barıştan ve beraberlikten yana olduk. Bugünlerde özellikle dualarımzı güçlendirdik. Gece gündüz dua ediyoruz.

HALKINA GÜZEL BİR ÖRNEK OLUYOR

Belarus sınırında görüşmeler oluyor. Ateşkesin olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Savaş daha fazla uzamadan barışa varılır. Mahsum silahsız insanların bu kadar feci bir şekide ölmesini istemiyoruz. İnsanlar barış ve huzur içinde memleketlerinde yaşasın. İyi ki bu Polonya sınırı açık da Batı'ya doğru gidebiliyorlar. Zelenskiy'in isteği bizde barış için dualarımızı daha yoğun yapmamızı istedi. Onlara daha yakın olduğumuzu bildiği için bana teşekkür etti. Nitekim görüyoruz ki halkına çok güzel bir örnek oluyor. Teslim olmak istemiyor.

PUTİN BUNA NASIL KARAR VERDİ ANLAMAK ZOR

Yabancı bir ülke dindaş komşu bir ülke Ukrayna ve Rusya birlikteydiler. Buna rağmen Putin onlara karşı bir savaş açtı. Bunu lkimse kabul etmedi. Zelenskiy AP'de ayakta alkışlandı. Putin çok dinamik bir lider. Buna nasıl karar verdi, anlamak kolay değil. Kendisine haksızlık yapmış oldu. Biz dayanışmamızı manevi şekilde sürdürüyoruz. Zelenskiy'in bizden istediği bu. Zelenskiy'nin ve ailesinin sağsalim kalmasını istiyoruz. Ölülerin ve yaralıların az olmasını diliyoruz.

ÇOK TAKDİR ETTİM

Ukrayna Başkonsolosluğu'na gittik, dayanışmamızı ifade ettik. Bize karşı çok müteşekkirler. Bugünlerde bu ortamın içinde Ukrayna Başkakanı lütfedip benim doğum günümü kutladı. Bunu çok takdir ettim.

PUTİN ÜLKESİNE HAKSIZLIK YAPTI

Durum çok kötü, üzgünüz. Olmamalıydı. Putin kendisine ve ülkesine haksızlık yaptı. Tüm dünyanın tepkisini çıktı. Biz patrikhane olarak, 30 seneden itibaren Ortodoks aleminin birliği için büyük uğraşmalar yaptık. Panortodoks birliğine her zaman çok önem verdim.

ÖNÜMÜZÜ KESMEYE ÇALIŞTILAR

Bugünkü şartlar içinde Ortodoks kilisesinin söylemesi gereken her şeyi söyledik. Tutumuzuz açık. Müminlerimizin bugünkü ihtiyaçlarını ve tutumlarını göz önünde alarak kararlarımızı aldık. Birliğimiz için patrikhanemiz çok uğraştı. 2016'ya kadar her şey çok iyi gidiyordu. Ortodoks hiyerarşisinde İstanbul her zaman ilk sırada olmuştur. Moskova 5. sırada. Bizim önümüzü kesmeye çalıştılar. Moskova'nın isteğiyle 15-20 asır sonra değişiklik olmaz. Biz korkmuyoruz. Boşuna uğraşmasınlar.

SAVAŞ BİTSİN

Müzakerelerin iyi bir sonuca varmasını samimi olarak diliyoruz. Savaş bitsin, insan kanı dökülmesin. Masum çocuklar göçmen olmaya mecbur oluyor. Üzülmemek elde değil.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, arabulucuğu savaştan önce de teklif etti. Türkiye bunu her zaman yapmaya çalışıyor. Dayanışma ve yardımlaşma isteğini ifade ediyor. Kabul edenler kazançlı çıkacak.