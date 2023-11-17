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Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 1127 gözaltı

73 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1127 şüpheli gözaltına alındı.

17.11.2023 - 08:41 |
Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 1127 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 operasyonlarında, 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildiğini belirterek bin 127 şüpheli şahsın gözaltına alındığını kaydetti.

 

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