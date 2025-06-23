RTÜK Başkanı Şahin’den, Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunda, Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasıyla Üst Kurulumuzun yaptığı tebligat arasında bağ kuran yorumlar üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27.03.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Altaylı’nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı süreci başlatılmıştır. Bu işlem, daha önce benzer durumlarda da uygulanan rutin bir idari prosedürdür. Kararın alınmasından duyurulmasına kadar geçen süreç; Üst Kurul Üyelerinin ıslak imzalarının tamamlanması, EBYS aktarımı ve birim içi onay aşamalarından oluşmakta olup, adli gelişmelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu sürecin tüm detayları, 23.06.2025 tarihli RTÜK duyurusunda açıkça yer almaktadır: https://rtuk.gov.tr/duyuru/5030" ifadelerine yer verdi.