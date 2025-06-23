GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemRTÜK Başkanı Şahin’den, Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
HaberlerGündem Haberleri RTÜK Başkanı Şahin’den, Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

RTÜK Başkanı Şahin’den, Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

23.06.2025 - 21:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

RTÜK Başkanı Şahin’den, Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili RTÜK tarafından yapılan tebligat arasında bağ kuran yorumlar üzerine açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunda, Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasıyla Üst Kurulumuzun yaptığı tebligat arasında bağ kuran yorumlar üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27.03.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Altaylı’nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı süreci başlatılmıştır. Bu işlem, daha önce benzer durumlarda da uygulanan rutin bir idari prosedürdür. Kararın alınmasından duyurulmasına kadar geçen süreç; Üst Kurul Üyelerinin ıslak imzalarının tamamlanması, EBYS aktarımı ve birim içi onay aşamalarından oluşmakta olup, adli gelişmelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu sürecin tüm detayları, 23.06.2025 tarihli RTÜK duyurusunda açıkça yer almaktadır: https://rtuk.gov.tr/duyuru/5030" ifadelerine yer verdi.

Güncel Haberler

Adana'da gençlerden tehlikeli eğlence! Köprü yetmedi, halatlarına tırmanıp atladılar
#Gündem

Adana'da gençlerden tehlikeli eğlence! Köprü yetmedi, halatlarına tırmanıp atladılar

İran, ABD üslerini vurdu! MSB: Bölgedeki birliklerimiz güvende
#Gündem

İran, ABD üslerini vurdu! MSB: Bölgedeki birliklerimiz güvende

İran, ABD üslerine saldırdı! Beyaz Saray’da hava savunma sistemleri aktive edildi
#Dünya

İran, ABD üslerine saldırdı! Beyaz Saray’da hava savunma sistemleri aktive edildi