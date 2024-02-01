Roleplay Ne Demek, Nasıl Yapılır? Roleplay Terimleri Nelerdir?

Roleplay Ne Demek?

Oyun içerisinde bulunan seviyeleri ve karakterleri geliştirme anlamını taşımaktadır. Tam anlamıyla oyuncu kendi istedikleri karakteri seçerken bu karakteri geliştirmek adına çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların da doğru bir şekilde nitelendirilmesi adına yapılan tüm gelişmeleri ifade etmektedir.

Zaman içerisinde bulunan bu oyunlar sayesinde karakterler üzerinde bulunan gelişmeleri arttırabilmek adına belli başlı özelliklere sahip olduğunu görmektedir. Başlangıç seviyesinin bitiş seviyesine kadar süren süreçlerin oluşumunu ifade ettiğinden dolayı bu bağlamda kişi karakterine kadar iyi geliştirirse o kadar iyi oyuncu olduğu da ortaya çıkmaktadır.

Sadece oyun içinde değil oyunun dış tarafında geliştirdiği karakterin dış görünüşüne de faydalar sunmaktadır. Bu gibi değişikliklere barındırmasına da rol yapma terimleri denmektedir.

Roleplay Nasıl Yapılır?

Kelime anlamında da belirtildiği gibi kişinin bilinçli olarak yaptığı hareketleri ve karakterini büyütmesini ifade etmektedir. Bakıldığı zaman oyun dünyasında olan bu karakterler online oyunlarda daha fazla aksiyon ve gelişme gösterebilmek amacıyla insanlar tarafından kullanılmaktadır. Daha fazla savaşa girerek ya da daha fazla seviye artarak oyunda yükselmeyi amaçlamaktadır.

Haberin Devamı

Eğlenmenin yanında amacı kendini geliştirmede olduğundan dolayı genellikle oyunların senaryoları bu şekilde ilerlemektedir. Kişi seçtiği oyuncunun karakter özelliklerini bildiği için buna uygun şekilde gelişeceği yeni roller üstlenerek kazanmaya odaklanmaktadır. Böylece oynarken ya da eğlenirken kendini sürekli geliştirmektedir. En çok tercih edilen bu sektörlerin dünya çapında ilgi duyduğu ve geliştiği görülmektedir.

Seviyeler hemen atlanmasa da belli başarılardan sonra muhakkak yükselmektedir. Her zaman artı sonuçları ile geri dönmektedir. Seviyesi minimum düzeyde olan oyuncunun daha fazla kendini göstererek alanında en iyi olması adına çalışmalar yapmasında fayda bulunmaktadır. Bu çalışmalar hep bir düzen doğrultusunda devam etmektedir. Böylece kısa süreler içerisinde kişinin kendini yükseltmesi mümkün olmaktadır.

Haberin Devamı

Roleplay Terimleri Nelerdir?

En çok kullanılan oyunların içerisinde bulunan birden fazla terim bulunmaktadır. Bu terimler genellikle oynanan oyunlara göre değişmektedir. Özellikle en bilindik olanlardan biri IC yani karakter anlamına gelmektedir. Bu terim karakterin belli büyük seviyelere kadar yükselmesini ve orada kalmasını ifade etmektedir.

Oyuncuların hepsi oynadıkları süre boyunca bu tarz terimlerin hepsini bilmektedir. Giriş seviyesi, başlangıç seviyesi ve ileri seviyesi olarak adlandırılmaktadır. En çok kullanılanlardan biri ise offroad yani araç kullanmak anlamına gelmektedir.