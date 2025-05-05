GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemRizeli Ali Dilmaç tuttuğu yılanın önce güzelliğini anlattı, sonra kolye gibi boynuna doladı
HaberlerGündem Haberleri Rizeli Ali Dilmaç tuttuğu yılanın önce güzelliğini anlattı, sonra kolye gibi boynuna doladı

Rizeli Ali Dilmaç tuttuğu yılanın önce güzelliğini anlattı, sonra kolye gibi boynuna doladı

05.05.2025 - 11:40Güncellenme Tarihi:
Rizeli Ali Dilmaç tuttuğu yılanın önce güzelliğini anlattı, sonra kolye gibi boynuna doladı

Yaklaşan çay sezonu öncesinde tarlasında bakım yapan Rizeli Ali Dilmaç, çay bahçesinde yakaladığı yılanın güzelliğini anlatarak kolye gibi boynuna doladı.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi'nde yaşayan Ali Dilmaç isimli çay müstahsili, önümüzdeki günlerde açılması beklenen çay sezonuna hazırlık için tarlasına girerek bakımlarını tamamlamak istedi. Tarlasında yabani otları temizleyen Dilmaç, otların arasında kıvrılan yılanı fark ederek zarar vermeden yakaladı. Halen hayatta olan yılanın nasıl bir şey olduğunu anlatan Dilmaç'ın yanında bulunan yakını ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı.

Rizeli Ali Dilmaç tuttuğu yılanın önce güzelliğini anlattı, sonra kolye gibi boynuna doladı


Yılandan bahsederken rengine ve güzelliğine dikkat çeken Dilmaç "Büyükköy'de bugün yakalamış olduğumuz yılan anladığım kadarıyla zehirli. Çünkü kobra gibi dişlerini dışarıya çıkartıyor. Takriben 1 metre boyunda. Allahü teala güzel yaratmış. Altı sarı, üstü siyah, desenli bir şey. Rabbim bundan inşallah kimseye zarar vermesin. Allah böyle yılana benzeyen insanların şerrinden bizi korusun. Allah böyle özene bezene yaratmış bunu" ifadelerini kullandı ve kuyruğu ile birleştirerek kolye gibi boynuna taktı.

Dilmaç, yılanı anlattıktan sonra kimseye zarar vermemesi için yılanı öldüreceğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

    Güncel Haberler

    Bilecik'ta böyle sahtekarlık görülmedi
    #Gündem

    Bilecik'ta böyle sahtekarlık görülmedi

    Çocukluk hayaliydi, gerçek oldu! Öğretmeni yönlendirmesiyle başladı, şimdi Munzur'un taşlarına hayat veriyor
    #Gündem

    Çocukluk hayaliydi, gerçek oldu! Öğretmeni yönlendirmesiyle başladı, şimdi Munzur'un taşlarına hayat veriyor

    E-5 karayolunda ilginç görüntü! Üzerinde havlu olan kadın kilometrelerce yürüdü
    #Gündem

    E-5 karayolunda ilginç görüntü! Üzerinde havlu olan kadın kilometrelerce yürüdü