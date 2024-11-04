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Rize'de garip olay! Ayı saldırısından kaçtılar bu kez dağlarda kayboldular

Rize’nin Ardeşen ilçesi Nolaşlar Yaylası'nda ayının saldırısı nedeniyle ahırdan kaçan yaklaşık 170 koyun ve keçiden oluşan sürü 20 gündür Rize'nin karlı dağlarında aranıyor.

04.11.2024 - 12:54 |
Rize'de garip olay! Ayı saldırısından kaçtılar bu kez dağlarda kayboldular

Ardeşen İlçesi’ne bağlı Eskiarmutluk Köyü sakinlerinin yaylası Nolaşkar Yaylası’nda 16 Ekim 2024 tarihinde 170 küçükbaş hayvanın kaldığı ahıra ayı saldırdı. Saldırıdan kaçan sürü bir anda kayıplara karıştı.

Rizede garip olay Ayı saldırısından kaçtılar bu kez dağlarda kayboldular

Nazlı Aytemiz’e ait olduğu öğrenilen koyun ve keçilerden oluşan sürü ekipler tarafından karadan yaya olarak, diğer yandan drone ile havadan bölge taranarak aranıyor. Termal dronların da kullanıldığı aramalardan henüz bir sonuç alınamadı.

Rizede garip olay Ayı saldırısından kaçtılar bu kez dağlarda kayboldular

Ekipler tarafından 20 gündür her yerde aranan hayvanların Nolaşkar Yaylası’nı aşarak Artvin’in Yusufeli ilçesine inebileceği ihtimali değerlendiriliyor.

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