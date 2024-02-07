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Risk varsa ev sahibinin hissesi satılabilecek! Düğmeye basıldı

Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, olası bir deprem beklenen İstanbul’un da yer aldığı Marmara Bölgesi genelinde rezerv yapı alanlarının belirlenmesini sağlayacak.

07.02.2024 - 10:09 |
Risk varsa ev sahibinin hissesi satılabilecek! Düğmeye basıldı

Riskli alanlar ile rezerv yapı alanlarındaki tahliye ve yıkım işlemlerini takip edecek olan genel müdürlük, riskli yapılarda maliklerin salt çoğunluğu ile alınan karara katılmayan ev sahiplerinin hisselerinin satışını da gerçekleştirecek.

Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi kapsamında geçtiğimiz yıl Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında kurulan Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün çalışma usülleriyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

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 Buna göre, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, olası bir deprem beklenen İstanbul’u da içeren Marmara bölgesi genelinde rezerv yapı alanlarının belirlenmesini sağlayacak, hak sahiplerinin tespiti, mevcut taşınmazların değer tespiti, bu değerlerin güncellenmesi işlemlerini yaptıracak. Riskli alanlardaki tahliye ve yıkım işlemlerini takip edecek, kira veya taşınma yardımı alacak hak sahiplerini belirleyecek.

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Riskli alanlar ile rezerv yapı alanlarındaki tahliye ve yıkım işlemlerini takip edecek olan genel müdürlük, riskli yapılarda maliklerin salt çoğunluğu ile alınan karara katılmayan evsahiplerinin hisselerinin satışını da gerçekleştirecek.

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