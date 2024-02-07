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445 milyon liralık kaçak otomobil ele geçirildi! Bakanlık duyurdu

Ticaret Bakanlığı, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen yaklaşık 445 milyon TL değerinde 49 taşıtın ele geçirildiğini açıkladı.

07.02.2024 - 09:55 | | DHA
445 milyon liralık kaçak otomobil ele geçirildi! Bakanlık duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; gümrük muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen yaklaşık 445 milyon TL değerinde 49 taşıt ele geçirildi.

İlk olarak, Habur Gümrük Kapısı'nda turistlere tanınan haklardan yararlanarak Irak'tan Türkiye'ye sokulmak istenen lüks otomobillere inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde, otomobilleri getiren kişilerin yurt dışında olmadıkları halde kendilerini yurt dışındaymış gibi göstermeye çalışarak taşıtların Türkiye'de 185 gün kullanım iznini almaya çalıştıkları tespit edildi.

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Görevliler, yasa dışı bir şekilde yurt içinde kullanılmak üzere getirilen 12 milyon 249 bin Türk lirası değerinde 2 lüks otomobile el koydu.

İkinci kaçakçılık olayında ise Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda ilk giriş aşamasında veya sonrasında pasaporttan pasaporta devir yapılarak Türkiye'de kalma süreleri usulsüzce uzatılan 47 taşıt tespit etti. Olayla ilgili Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 54 şüphelinin ifadeleri alındı. Yaklaşık 433 milyon 500 bin TL piyasa değerinde 47 araç ele geçirildi.

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