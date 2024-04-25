Dilan Polat mahkemede ağladı! Engin Polat mesleğini itiraf etti! İşte aylık gelirleri

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim’de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat’ın ‘Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

DİLAN POLAT MAHKEME SALONUNA AĞLAYARAK GİRDİ

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanıklar Dilan Polat ve Engin Polat getirildi. Dilan Polat'ın mahkeme salonuna girerken 'Kızım seni çok seviyorum" diyerek ağlamaya başladığı görüldü. Polat kızına dönerek 'Yapmadık, biz yapmadık hepsi geçecek" dedi.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Banu Parlak da duruşmada hazır bulundu. Kimlik tespitinde Engin Polat, mesleğinin sorulması üzerine ‘Serbest meslek’ karşılığını verdi. Mahkeme hakiminin 'nasıl bir serbest meslek' demesi üzerine Polat, ‘Kozmetik şirketlerim var’ yanıtını verdi. Engin Polat aylık gelirinin sorulması üzerine ise gelirini 200 bin lira olaraka açıkladı.

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"ZAMAN ZAMAN KÜSÜP BARIŞTIĞIMIZ ZAMANLAR OLUYORDU"

İddianamenin okunmasının ardından ilk olarak Dilan Polat savunmasını yaptı. Hakim Dilan Polat'a, "istersen susma hakkını kullanabilirsin" dedi. Bunun üzerine Polat, "Hayır konuşmak istemiyorum" karşılığını verdi. Polat savunmasında, "Banu Parlak ile 6 yıllık arkadaşız zaman zaman küsüp barıştığımız zamanlar oluyordu" ifadelerini kullandı.

"KURŞUNLAMAYI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Banu Parlak'ın iş yeri kurşunlanmasından bir hafta önce kendisinden yardım istediğini söyleyen Polat, "Bende kendisine seve seve yardım edeceğimi söyledim. Ben sosyal medyada paylaşımlarını gördüm. Bu ana kadar aramızda kesinlikle problem yoktu. Sık sık görüşüyorduk. İş yerinin kurşunlandığını ben sosyal medyadan öğrendim" dedi.

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"EŞİMİ GÖRÜNCE BÖYLE OLDUM"

Dosyada adı geçen 'Daltonlar' çetesini tanımadığını söyleyen Polat; "Hatta beni ve eşimi tehdit etmişlerdi bununla ilgili mesajlar da mevcut" dedi. Savunması sırasında yeniden ağlamaya başlayan Polat, "Kusura bakmayın, eşimi görünce böyle oldum" şeklinde konuştu.

"NAMUSUNU ALACAĞIM DEDİ"

Kendilerini tehdit eden kişilerle neden aynı yerde yargılandığını bilmediğini söyleyen Dilan Polat, "Can Dalton bana 'seni görürsem namusunu elinden alacağım' demişti" dedi.

"O SÖZÜ KİME SÖYLEDİNİZ?"

Dilan Polat müşteki avukatının “Tedbir kararının anasını danasını göreceksin sözlerini kime söylediniz?" diye sorması uzerine, “Benim orada direkt muhabbetim yoktu. Kara para aklandığımıza, illegal işler yaptığımıza dair paylaşımlar yapılıyordu. Açık olarak genel söyledim” ifadelerini kullandı.

“HEPSİNİN YALAN OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ ZATEN”

Dilan Polat’ın ardından eşi Engin Polat savunmasını yaptı. Banu Parlak’ı tanımadığını eşinin arkadaşı olarak bildiğini söyleyen Engin Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Bir gün sosyal medyasında, ‘Benim başıma bir şey gelirse Engin Polat ve Dilan Polat sorumludur’ demiş. Ben de eşime, ‘sor beni neden hedef gösteriyor’ dedim. O da aramak istemediğini söyledi. O günlerde kara para aklama dedikodular vardı. Hepsinin yalan olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz zaten”

“TİCARİ İTİBARIM ZEDELENDİ”

Kimseyle alakaları olmadığını söyleyen Polat, “Ben diğer sanıkların olduğunu bu mahkemede öğrendim. Gürcistan ile hiçbir bağlantım yok. 4-5 sene önce 6 aile tatil amacıyla gittim. Daltonlar çetesini tanımam. 2 ay önce gazete okurken öğrendim. Can Dalton daha önce eşimi tehdit etti. Ben de bunun üzerine, ‘Ş..z, K..k’ diye video paylaştım” şeklinde konuştu.

İftiraya uğradığını söyleyen Engin Polat, “Ticari itibarımız zedelendi. Yalanın ve iftiranın delili olmaz. Ben ailemden en ufak delil bulunursa her türlü cezaya razıyım” dedi.

Engin Polat’ın ardından babası Sezgin Polat da yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Banu hanımın iş yerinin kurşunlanmasıyla bir alakam yok” sözlerini kullandı.

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“PARAYA İHTİYACIMIZ VARDI”

Banu Parlak’ın iş yerini kurşunlayan sanıklardan biri olan Nizamettin Bilgili de yaptığı savunmada, “Bu insanları burada ilk defa görüyorum. Olay günü evde alkollüydüm. Yunus Emre geldi. ‘İş yeri kurşunlanacak yapar mısın?’ dedi. Alkolün de etkisiyle çekindiğim için kabul ettim. Konumu alıp gittim. Silah ilkinde tutukluluk yaptı. 4 el ateş ettim” dedi.

Tutuklu sanık Yunus Emre Yıldız ise, Polat ismini sadece televizyondan bildiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Banu Parlak’ı da tanımam. Küçük yaşta babamı kaybettim. Evin yükü benim üstümdeydi. Bize hiçbir canlıya zarar gelmeyeceği söylendi. Sadece camların aşağı indirileceği söylendi. Bizim de paraya ihtiyacımız vardı. Bu işi sadece para için yaptık. Onu da elimize yüzümüze bulaştırdık”

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma devam ederken Dilan Polat’ın kızıyla konuşup ağladığı da görüldü.

DİLAN POLAT: “BASIN NEREDE?”

Öte yandan diğer sanıkların ifadelerinin alınması sırasında Dilan Polat hemen arkasında izleyici sırasında oturan kızına dönerek, “Seni çok seviyorum” diyerek ağlamaya başladı. Dilan Polat yakınlarına da, “Basın nerede?” diye sordu. Yakını ise, “Sadece bir kişiyi aldılar” dedi. Öte yandan Mahkeme hakimi basın mensuplarından sadece bir kişinin içeri girmesine izin verdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliyede bazı basın mensupları ise kısıtlı alandan mahkeme salonuna alındı. Koridorda bekleyen basın mensupları duruma itiraz edince polis gazetecileri adliye dışına çıkarmaya çalıştı. Yaşanan tartışmanın ardından basın mensuplarının koridorda beklemesine izin verildi.

BANU PARLAK: “OLAY GÜNÜ DİLAN BENİ ARADI”

Sanıkların ardından müşteki Banu Parlak ifade verdi. Parlak şikayetinin devam ettiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dilekçemde yazdıklarım doğrudur” dedi. Dükkanının kurşunlandığı akşam Dilan Polat’ın kendisini aradığını söyleyen Banu Parlak, “Dilan bana, ‘Sıla’yı içeri aldılar. Engin’i ve beni de alacaklar bak yapma’ dedi. O gece benim dükkanım kurşunlandı. Story çekip dükkana gittiğimi söyledim. Tekrar kurşunlandı. Ben bu suçun mala zarar verme olduğunu düşünmüyorum” Engin Polat’ın kendisini tanımadığına yönelik ifade verdiğini söyleyen Parlak, “Engin beni tanımadığını söylüyor ama bizim videolarımız var Engin’le birlikte mahkemeye sunabilirim”

Dilan Polat ile 2019 yılına kadar yakın arkadaş olduklarını söyleyen Banı Parlak, “Ben güzellik merkezi açınca bütün olaylar başladı. Bu kurşunlama olayından sonra benim dükkanlarım kapandı. Ben kendimden çok kızımın can güvenliğini düşünüyorum” dedi.

“BİZİ HAYATININ MERKEZİNE KOYMUŞ”

Banu Parlak’ın ifadesine bir diyeceği olup olmadığı sorulan Dilan Polat, “Ben şaşkınlık içerisinde izledim. Tamamen beni hedef gösterip karalama amaçlı böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. 130 şube işleten göz önünde bir insanım” dedi.

Engin Polat ise, “Benim hayatımın hiçbir zaman kıyısında köşesinde olan biri değil. Kendisi bizi hayatının merkezine koymuş. Ben kendisini tanımıyorum” dedi.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI

Dilan Polat ve Engin Polat'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.