Rezidans çetesi çökertildi... 212 daire 800 kişiye satıldı

İstanbul Esenyurt’taki Fly Butik Rezidans inşaat projesi Metin Uçar’ın sahibi olduğu Uçarlar Yapı Gayrimenkul Şirketi tarafından yapıldı. İddiaya göre, ‘Çeto Başkan’ lakaplı Çetin Ş.’nin elebaşılığını yaptığı Çete, siteyi tehdit ve baskı ile ele geçirdi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Sitedeki 212 daire aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 800 kişiye satıldı. Satış yapılırken de Metin Uçar’ın sahte kaşeleri kullanıldı. Sitenin ele geçirilmesinde Metin Uçar’ın ortağı Mehmet Ö. de rol aldı. Sahte ikiz satışlar nedeniyle projeden daire alanlar dairelerine sahip olamadı ve mağdur oldu. Bu duruma itiraz eden vatandaşlar ise çete tarafından silahla tehdit ve darp edildi. Çete bu satışlarla 300 milyon TL’lik vurgun yaptı.

Yaşananlar üzerine Metin Uçar’ın sahibi olduğu inşaat şirketi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan suç duyuruları üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada, Çetin Ş. ve Nihat A.’nın yönettiği çetenin 34 üyesinin kimlikleri deşifre edildi.

29 KİŞİ SORGUDA

Ekipler İstanbul merkezli Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş’ta belirlenen adresleri eşzamanlı olarak bastı. Operasyonda, Metin Uçar’ın ortağı Mehmet Ö., Çetin Ş. ve Nihat A.’nın arasında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 58 adet çeşitli ebatlarda fişek, 24 adet kartuş ve çok sayıda çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 kişi emniyette sorguya alınırken, adreslerinde bulunamayan kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.