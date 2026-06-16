Restoranın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
16.06.2026 - 18:34Güncellenme Tarihi:
Bingöl’de bir restoranın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi’nde bulunan bir restoranın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çktı. Alevler kısa sürede çatı bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, alevlerin çevredeki yapılara sıçraması önlendi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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