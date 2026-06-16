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Restoranın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

16.06.2026 - 18:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Restoranın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bingöl’de bir restoranın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi’nde bulunan bir restoranın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çktı. Alevler kısa sürede çatı bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, alevlerin çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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