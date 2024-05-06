Ressam Şeref Sonel tarafından yapılan Atatürk portresi MEB envanterine girdi!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan ve o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan, bu yönüyle eğitim camiası açısından ayrı bir değeri olan tarihi Atatürk portresi, muhafaza edilmek üzere envantere dahil edildi.

Tablonun arkasındaki 'Atatürk Portresi Raporu' başlıklı ıslak imzalı belge, eserin değerini ortaya koyuyor. 1961 yılında Ankara'da Kızılay Derneği binasında Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan başkanlığında toplanan Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Uzmanı Yazar Tevfik Bıyıklıoğlu, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Kızılay Derneği Müşavir Mimarı Muhittin Güreli, Ressamlar Derneği Başkanı Turgut Zaim ve ressam Rami Uluer'den oluşan 6 kişilik komisyonun raporunda, Atatürk'ün fotoğrafının 75x95 ebadında büyütülmesiyle Ressam Şeref Sonel tarafından sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan portrenin, o güne kadar yapılmış tüm Atatürk resimlerinden daha önemli ve kıymet biçilemeyecek bir eser olduğu belirtildi.

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TARİHİ TABLONUN SIRRI

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü zihinlerin ortak değeri kılan tarihi fotoğrafın, aslına uygun olarak çizildiğine dair komisyon raporunda şu ifadelere yer verildi: "Zevattan müteşekkil heyetimiz toplanarak ressam Şeref Sonel tarafından 30 sene evvel çekilmiş bir fotoğraftan büyütülüp renklendirilmiş 75x95 ebadındaki Atatürk portresini tetkik ederek aşağıdaki sonuçlara varmıştır: Bu tablo tamamen tarihidir. Yani Büyük Atatürk'ün o zamanki halini aslına tamamen uygun olarak ifadelendirmektedir.

Yüz, göz ve saç rengi tamamıyla gerçeğe uygundur. İşleniş tarzı itibarıyla şimdiye kadar görülen Atatürk resimlerinin hepsinden daha üstün ifadelidir. Bu portrede Atatürk'ün iradesini, kudretini, azmini, asaletini, zekasını, sevimliliğini ve büyük insanlığını bir arada görmek ve duymak mümkündür. Portrede kullanılan renkler gayet ahenkli ve iyi kıymetlendirilmişlerdir" dedi.

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SERGİLENMESİ PLANLANIYOR

Komisyon raporunda ayrıca, "Netice; bu eser yalnız tarihi kıymet olarak değil, aynı zamanda Türk milletine ve sanatkarlarına hakiki Atatürk'ü göstermesi bakımından kıymet biçilemeyecek değerde bir eserdir. Bu portrenin aslının taşıdığı kıymetlerden hiç kaybetmeden teksirinin temini çok mühimdir. Bu şaheser portrenin sahasında dünyaca şöhret yapmış ve güven kazanmış bir müesseseye büyük Atamızın ululuğuna yaraşır bir hassasiyetle çoğaltılması şarttır" değerlendirmesi yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca söz konusu Atatürk portresinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sergilenmesi planlanıyor