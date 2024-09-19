Resmi Gazete'de yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, 16 ile vali ataması gerçekleştirildi. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Burdur Valisi Türker Öksüz, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Manisa Valisi Enver Ünsal ve Şırnak Valisi Cevdet Atay görevden alınarak Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

Ayrıca Konya Valisi Vahdettin Özkan Manisa Valiliğine, Kırklareli Valisi Birol Ekici Şırnak Valiliğine, Uşak Valisi Turan Ergün Artvin Valiliğine, Isparta Valisi Aydın Baruş ise Gümüşhane Valiliğine atandı.

Karara göre, İçişleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın Konya Valiliğine, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan Amasya Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydan Bilgihan Burdur Valiliğine, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli Karaman Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin Isparta Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan Sakarya Valiliğine, Bursa-Gemlik Kaymakamı Uğur Turan Kırklareli Valiliğine, İstanbul-Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya Bitlis Valiliğine, Hatay-İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek Kırşehir Valiliğine, İstanbul-Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın Bolu Valiliğine ve Ankara-Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş Uşak Valiliğine atandı.

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