Rekolte uçtu! Fiyatı geçen yıla oranla 5 kat düştü

Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Kasabası'nda karpuz hasadı başladı. Bu yıl rekolte geçen yıla göre yüksek olmasına rağmen, üreticiler düşük fiyatlarla ürünlerini komisyonculara veriyor. Karpuzun tarladaki dönüm fiyatı 10 bin liraya kadar geriledi. 150 dönümlük arazisinde karpuz üretimi yapan Alper Kemeröz, hasadını tamamladığı karpuzları Mersin'e gönderiyor. Bir dönüm alanda yaklaşık 15-20 ton arasında karpuz yetiştiriliyor.

"Mahsulümüz tarladan kalktı"

Geçtiğimiz yıl dönüm başına 45 bin liradan alıcı bulan karpuzun bu yıl 10 bin liradan satılabildiğini belirten Kemeröz, "Bu fiyata bile satabiliyorsak mutlu oluyoruz. En azından tarlamızdan mahsulümüz kalktı. Alıcı arkadaş da inşallah malını satar" dedi.

"Karpuzda ekim ve rekolte fazla"

Mersin'de komisyonculuk yapan Mehmet Özkan ise bu yıl piyasada ciddi bir arz fazlası olduğunu vurgulayarak, "Rekolte fazla, ekiliş fazla. Bu da fiyatlara ciddi şekilde yansıdı. Karpuzda bu yıl çok büyük bir düşüş var" diye konuştu.