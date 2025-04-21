Reklam Kurulu'ndan dev markalara domuz derisi cezası!

Tüketiciyi mağdur edenler tek tek tespit ediliyor. Reklam Kurulu, bu kez hazır giyim firmalarını mercek altına aldı.Tüketiciyi mağdur edenler tek tek tespit ediliyor. Reklam Kurulu, bu kez hazır giyim firmalarını mercek altına aldı.

Aralarında Beymen, Ramsey, Sarar ve Vakko'nun da bulunduğu markaların indirimlerinde usulsüzlük tespit etti.

İşletmelere toplam 4 milyon 800 bin lira para cezası kesildi. Kurul açıklamasında, çok sayıda giyim üreticisinin, kampanyalarında yüzde 80'e varan indirim ifadeleri kullandığını belirtti. İfadelerin yanıltıcı olduğunun belirlendiğini vurguladı.

İndirim uygulandığı iddia edilen ürünlerin stoklarının da yetersiz olduğu ortaya çıktı.

AYAKKABIDA DOMUZ DERİSİ TESPİT EDİLDİ

Ayakkabı markaları da yakın takipte. New Balance, Vans ve Camper'ın, ayakkabılarda domuz derisi kullandığı tespit edildi.

Türkiye'de satışa sunulan ürünlerde domuz derisi kullanıldığının tüketiciye belirtilmediği,, ancak yurt dışında uzantılı sitelerde bu bilginin verildiği belirlendi.