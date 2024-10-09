Rekabet Kurumu'ndan ilaç ve kozmetik markalarına soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi’nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve/veya internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.09.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi’nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 24-38/897-M sayı ile karar vermiştir.