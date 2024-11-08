GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Rekabet Kurulundan ilaç firmalarına ceza!

Rekabet Kurulundan ilaç firmalarına ceza!

Rekabet Kurulu, Yürütülen soruşturma sonucunda rakibiyle rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirdiği gerekçesiyle para cezası veri

08.11.2024 - 11:17 |
Rekabet Kurulundan ilaç firmalarına ceza!

Rekabet Kurulu, Yürütülen soruşturma sonucunda rakibiyle rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirdiği gerekçesiyle Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ’ye 42.148.808,07-TL, rakipleriyle birbirlerinin çalışanlarını almamaya yönelik anlaşma yaptıkları gerekçesiyle Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 35.722.195,45-TL idari para cezası verdi.

GÜNCEL HABERLER

Mesleki eğitime baba kız modeli! 16 yaşındaki Melek usta, mesleği babasından öğreniyor

Mesleki eğitime baba kız modeli! 16 yaşındaki Melek usta, mesleği babasından öğreniyor

Erdoğan, Trump ile görüşmesinin detaylarını açıkladı: Türkiye'ye ilgili güzel ifadeleri oldu

Erdoğan, Trump ile görüşmesinin detaylarını açıkladı: Türkiye'ye ilgili güzel ifadeleri oldu

Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesi müjdesi

Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesi müjdesi