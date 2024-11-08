Rekabet Kurulundan ilaç firmalarına ceza!

Rekabet Kurulu, Yürütülen soruşturma sonucunda rakibiyle rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirdiği gerekçesiyle Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ’ye 42.148.808,07-TL, rakipleriyle birbirlerinin çalışanlarını almamaya yönelik anlaşma yaptıkları gerekçesiyle Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 35.722.195,45-TL idari para cezası verdi.