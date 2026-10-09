Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMilli Park ilan edilen nemrut Kalderası'nda görsel şölen başladı: Doğaseverler akın ediyor!
HaberlerGündem Haberleri Milli Park ilan edilen nemrut Kalderası'nda görsel şölen başladı: Doğaseverler akın ediyor!

Milli Park ilan edilen nemrut Kalderası'nda görsel şölen başladı: Doğaseverler akın ediyor!

09.10.2026 - 10:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yer alan ve dünyanın en büyük ikinci kalderası olma özelliğini taşıyan Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın tüm renklerini gözler önüne seren eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen bitki örtüsü, kalderanın büyüleyici coğrafyasıyla birleşerek adeta görsel bir şölen sunuyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Milli Park ilan edilen nemrut Kalderası'nda görsel şölen başladı: Doğaseverler akın ediyor!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın renkleri ve doğayla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

2Milli Park ilan edilen nemrut Kalderası'nda görsel şölen başladı: Doğaseverler akın ediyor!

Türkiye’nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı’nda sonbaharın gelişiyle birlikte doğa farklı bir görünüme büründü.

3Milli Park ilan edilen nemrut Kalderası'nda görsel şölen başladı: Doğaseverler akın ediyor!

Ağaçların sarı ve kahverenginin tonlarına dönüşen yaprakları, kalderanın etkileyici coğrafyası ve Van Gölü havzasına uzanan manzaralar, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

4Milli Park ilan edilen nemrut Kalderası'nda görsel şölen başladı: Doğaseverler akın ediyor!

Her mevsim farklı bir güzelliğe ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası, sonbaharda ortaya çıkan renk geçişleriyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

5Milli Park ilan edilen nemrut Kalderası'nda görsel şölen başladı: Doğaseverler akın ediyor!

Kaldera çevresinde oluşan doğal manzaralar, bölgenin sahip olduğu zengin ekosistemi ve eşsiz coğrafi yapıyı bir kez daha gözler önüne seriyor.

6Milli Park ilan edilen nemrut Kalderası'nda görsel şölen başladı: Doğaseverler akın ediyor!

Geçtiğimiz günlerde milli park ilan edilmesiyle doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğinin korunması açısından da önem kazanan Nemrut Kalderası, sonbahar mevsiminde sunduğu manzaralarla Bitlis’in doğa turizmi potansiyelini ortaya koyuyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi